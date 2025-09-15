Clogs, Loafer und mehr: Diese Schuhe begleiten uns durch den Herbst

Zwar haben wir schon während der Fashion Weeks für Herbst und Winter 2025 einen Vorgeschmack auf die kommenden Styles bekommen, doch was damals noch wie der Herbst weit weg war, setzt sich nun auf den Strassen und in den Läden durch. Die Visionen der Designer werden Streetstyle–Realität. Egal ob man eher auf bequeme Flats, robuste Boots oder den Boho–Vibe von Slouchy Stiefeln setzt: Der Herbst hält für jeden Geschmack das passende Schuh–Update bereit.