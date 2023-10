Clooney bis Depp: Diese Stars starteten ihre Karriere in Horrorfilmen

Leonardo DiCaprio

Muss man einen aktuellen Hollywood–Star benennen, der Name Leonardo DiCaprio (48) dürfte als einer der ersten genannt werden. Der Star, der frisch mit «Killers of the Flower Moon» im Kino zu sehen ist, fing 1991 klein an: Er hatte eine Rolle in «Critters 3» inne, der im Deutschen den wunderschönen Zusatz «Die Kuschelkiller kommen» verpasst bekommen hat. Nur zwei Jahre später ergatterte DiCaprio für seine Darbietung in «Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa» seine erste Oscar–Nominierung.