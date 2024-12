Clown-Fiasko, müde Krähe, «Megaflopolis»: Die Film-Enttäuschungen 2024

«Back to Black»

Biopics über Musikstars gelten allgemein hin als solide Chance auf einen Oscar – wie in den vergangenen Jahren mit «Walk the Line» über Johnny Cash, «Bohemian Rhapsody» über Freddie Mercury oder «Ray» über Ray Charles bewiesen wurde. Das kurze Leben von Amy Winehouse, so traurig das sein mag, hatte alles für einen eindringlichen Film über die Schattenseite des plötzlichen Ruhms. Doch so sehr auch Marisa Abela (27) als Winehouse zu überzeugen wusste, der Film «Back to Black» von «Fifty Shades of Grey»– Regisseurin Sam Taylor–Johnson (57) tat es nicht. Insbesondere stiess vielen Fans des Ausnahmetalents sauer auf, dass darin Amys Vater und ihr Ex–Mann viel zu gut wegkommen. «Back to Black» bewies in negativer Hinsicht: Künstlerische Freiheit bei Biopics ist eine diffizile Angelegenheit.