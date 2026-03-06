Clueso setzt sich zum vierten Mal an die Chartspitze

Zara Larsson führt die Single–Charts an

In den Single–Charts übernimmt Zara Larsson (28) die Führung von Taylor Swift (36), deren Song «Opalite» auf Platz 13 zurückfällt. Larsons «Lush Life» erschien bereits im Herbst 2015 und hielt sich viele Wochen in den Top 10. Durch Social Media feierte das Lied erst kürzlich ein Revival. Nun rangiert er erstmals auf Platz eins – vor Taylor Swifts «The Fate Of Ophelia» und Rayes «Where Is My Husband!». Für die schwedische Sängerin ist es der zweite Nummer–eins–Hit nach «This One's For You», einer Kollaboration mit David Guetta (58).