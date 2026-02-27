Clueso über Liebe: «Ich kenne keinen, der darin Profi geworden ist»

Wie kam es dazu, dass Sie mit «Deja Vu» gleich zwei Alben rausbringen?

Clueso: Das kam mit dem Song «Deja Vu». Der klang für mich wie der alte Clueso 2.0 und da habe ich gemerkt: Hier passiert Magic, davon brauche ich mehr. Ein Schlüsselerlebnis war ein Konzert in der Waldbühne in Berlin. Das war wie im Film: Plötzlich Zeitlupe, ich habe nichts mehr gehört, nur noch die Fans gesehen, die wie ich alle älter geworden sind und die hier sind, weil sie meine Musik mögen. Und da wurde mir klar, dass ich aufhören kann, mir den Kopf zu zerbrechen, wie der Zeitgeist ist und wie ich da anknüpfen kann und dass ich einfach nur meine Mukke machen muss.