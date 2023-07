Co-ords: Der grosse Sommer-Modetrend 2023

Mit diesen Co-ord-Sets beweist man Trendgespür

Wer diesen Sommer Trendgespür beweisen möchte, investiert am besten in eine Hemd-Shorts-Kombination aus Leinen - entweder in gedeckten Farben wie Creméweiss oder Beige oder in knalligen Farben wie Rot, Orange, Grün oder Gelb. Die Alternative dazu ist ein Co-ords-Outfit mit floralem Muster, wie zum Beispiel ein Maxi- oder Midi-Rock in Kombination mit einem bauchfreien Oberteil.