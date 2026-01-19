Co-Regisseur von «Der König der Löwen» stirbt mit 76 Jahren in Ägypten

Disney–Chef würdigt den Visionär

Bob Iger, Chef der Walt Disney Company, verabschiedete sich am Sonntag auf Instagram von dem Verstorbenen: «Er war ein kreativer Visionär, dessen zahlreiche Beiträge zu Disney für Generationen weiterleben werden.» Allers habe verstanden, wie unvergessliche Charaktere, Emotionen und Musik zusammenkommen, um etwas Zeitloses zu erschaffen. «Seine Arbeit hat eine Ära der Animation geprägt, die weiterhin Zuschauer auf der ganzen Welt inspiriert», so Iger. «Wir sind zutiefst dankbar für alles, was er Disney gegeben hat.»