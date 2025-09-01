Co-Stars Emily Blunt und Dwayne Johnson strahlen in Venedig

Co–Stars stehen sich nahe

Nach dem Fantasy–Abenteuerfilm «Jungle Cruise» stehen Emily Blunt und Dwayne Johnson zum zweiten Mal zusammen vor der Kamera. Wie besonders die Verbindung der beiden ist und wie wichtig die Ehefrau von John Krasinski (45) bei dem neuen Projekt war, machte «The Rock» laut «IndieWire» auf der Pressekonferenz deutlich. «Von Anfang an, seit wir gemeinsam an ‹Jungle Cruise› gearbeitet haben, hat sie mich wirklich ermutigt und an mich geglaubt.» Er stehe Blunt sehr nahe und habe ihr viel von allem erzählt, «was ich durchgemacht habe», fügte Johnson an. «Und dann war Benny auf der anderen Seite und sagte: ‹Hey, ich bin für euch beide da› und ‹Lasst es uns versuchen›. Diese Verwandlung wäre also nicht möglich gewesen, ohne die Unterstützung und Ermutigung meines besten Freundes, der mir einfach gesagt hat: ‹Du schaffst das.›»