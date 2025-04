Co-Trainer von Julian Nagelsmann: Sandro Wagner verlässt den DFB

Julian Nagelsmann wünscht «alles Gute»

Seit September 2023 war der Ex–Bayern–München–Star Sandro Wagner gemeinsam mit Benjamin Glück (38) Assistenztrainer von Bundestrainer Julian Nagelsmann und galt als dessen engster Vertrauter. Nagelsmann hatte den gleichaltrigen Wagner noch als aktiven Spieler in Hoffenheim trainiert. «Ich kann Sandros Wunsch, Cheftrainer zu werden, persönlich gut nachvollziehen und respektiere seine Entscheidung. Wir hatten dazu einen guten und stets transparenten Austausch», so der Cheftrainer. Er wünsche seinem Co «alles Gute für die beruflichen Schritte, die im Anschluss folgen».