Coachella 2026: Justin Bieber und Sabrina Carpenter sind dabei

Alle Künstler treten zweimal auf

Sabrina Carpenter, die ihren Hit «Espresso» 2024 auf dem Festival uraufführte, wird an den Freitagen 10. und 17. April als Headliner auftreten. Die Sängerin veröffentlichte im August ihr neues Album «Man's Best Friend». Justin Bieber tritt an den Samstagen 11. und 18. April auf. Er teilte die Nachricht von seinen Coachella–Gigs auf seinem Instagram–Account zu seinem Song «Yukon». Erst kürzlich überraschte er seine Fans mit gleich zwei neuen Alben «Swag» und «Swag II». Karol G, die im Juni ihr Album «Tropicoqueta» herausgebracht hat, wird an den Sonntagen 12. und 19. April auf der Bühne stehen. Die Sängerin gewann 2024 ihren ersten Grammy Award für das beste Música–Urbana–Album.