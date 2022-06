Coachella-Festival: Termin für 2023 steht fest

Zahlreiche Stars und Fans zieht es in jedem Jahr zum Coachella Valley Music and Arts Festival in die Wüste bei Palm Springs. Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Coronavirus-Pandemie fand es 2022 endlich wieder statt. Musikstars wie Billie Eilish (20), The Weeknd (32) und Harry Styles (28), der das Festival als Headliner eröffnete, traten in diesem Jahr auf.