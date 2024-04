Coachella-Küsse: Leni Klum knutscht mit ihrem Aris

Der zweite Tag beim beliebten Coachella–Festival in Palm Springs ist zu Ende gegangen. Auch die Performances am Samstag (13. April) liess sich Leni Klum (19) nicht entgehen. Während auf den zahlreichen Bühnen in der kalifornischen Wüste Musik–Acts wie Tyler, the Creator (33), No Doubt oder Ice Spice (24) ihre Hits zum Besten gaben, knutschte das Model mit Freund Aris Rachevsky im Publikum.