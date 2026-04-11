Coachella: Sabrina Carpenter bringt Susan Sarandon zurück

Susan Sarandon aus Hollywood «verbannt»

Die Oscar–Preisträgerin übernahm in einem etwa siebenminütigen Einspielfilm die Rolle einer gealterten Version der Popsängerin. In der Szene, die wie ein nostalgischer Besuch in einem Autokino inszeniert war, sass Sarandon in einem weissen Outfit am Steuer eines Oldtimers und reflektierte wehmütig über den Ruhm vergangener Tage. An ihrer Seite spielte Corey Fogelmanis, Carpenters ehemaliger Co–Star aus der Serie «Girl Meets World», einen erschöpften Kellner.