Cockney-Rebel-Sänger Steve Harley ist tot

Grossbritannien trauert um einen seiner Musikstars: Steve Harley (1951–2024), Frontmann und Gründer der Glam–Rock–Band Cockney Rebel, ist am 17. März in seinem Haus im englischen Suffolk im Kreise seiner Liebsten gestorben. Das hat seine Familie in einer Erklärung auf Facebook bestätigt. Der Sänger litt an Krebs und wurde 73 Jahre alt. Schon im Oktober 2023 sagte der Musiker für Januar 2024 geplante Auftritte ab.