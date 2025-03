«Coco - Lebendiger als das Leben!» erhält Fortsetzung

Darum geht es in «Coco»

In «Coco» geht es um den zwölfjährigen Miguel Rivera, der sich ausgerechnet am «Día de los Muertos», dem Tag der Toten, gegen das Musikverbot auflehnt, das in seiner Familie vor langer Zeit verhängt wurde. An diesem wichtigen, traditionellen Feiertag landet er schliesslich durch einen Zufall im Reich der Toten. In dem bunten Kosmos voller schräger Figuren trifft Miguel nicht nur auf seine Ur–Ahnen, sondern auch auf Hector, der ihm helfen will, zurück in die Welt der Lebenden zu gelangen. Dabei decken die beiden ein unglaubliches Familiengeheimnis der Riveras auf, das für Komplikationen sorgt ...