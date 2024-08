Coldplay holt in München Shawn Mendes auf die Bühne

Damit spielte der Sänger auf die Mini–Residenz von Adele in der bayerischen Landeshauptstadt an, Adele spielt den gesamten August lang jedes Wochenende zwei Konzerte in einem für sie errichteten Pop–up–Stadion in der Messe Riem. In dieser Woche legte Adele ihre Konzerte jedoch auf Mittwoch (14. August) und Freitag (16. August). Coldplay treten nach gestern auch noch am Samstag und Sonntag (17. und 18. August) auf.