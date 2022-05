Coldplay: Massive Greenwashing-Vorwürfe gegen ihren Tour-Partner

Ein Baum für jede Karte

Coldplay haben sich für ihre neue Tour einige Dinge ausgedacht, die sie so klimaneutral wie möglich machen soll. So würde für jedes verkaufte Ticket der «Music of the Spheres»-Tour ein Baum gepflanzt. Zudem soll es eine Tanzfläche geben, die durch die Bewegung des Publikums Strom erzeugt. Ausserdem gäbe es in den Locations möglichst keine Plastikflaschen - dafür aber kostenloses Trinkwasser. Die Tour führt die Band im Juli auch für sechs Konzerte nach Deutschland.