Coldplay: Neues Album «Moon Music» kommt im Oktober

In wenigen Wochen wird die Band im Rahmen ihrer «Music of the Spheres Tour» erneut nach Deutschland kommen, um Ende Juli und Mitte August noch einmal Konzerte in Düsseldorf und München zu absolvieren. Wer sich erst jetzt dazu entschliesst, die Band noch einmal live erleben zu wollen, kommt jedoch leider zu spät – sämtliche Termine sind bereits seit Langem restlos ausverkauft.