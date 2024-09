Coldplay verlängern Welttour mit Konzerten in Grossbritannien

Im August gastieren sie in ihrer Heimat

Geplant sind demnach zwei Konzerte im Craven Park Stadium in Hull (18. und 19. August) sowie sechs Auftritte im Londoner Wembley–Stadion (22., 23., 26., 27., 30. und 31. August). In ihrer Ankündigung betonten Coldplay, dass Hull und London die einzigen Städte in Europa sind, in denen sie 2025 auftreten werden. Der allgemeine Ticketverkauf beginnt am Freitag, 27. September. Die Hälfte der Tickets für die Shows in Hull soll an lokale Fans gehen. Die Band teilte zudem mit, dass zehn Prozent der Einnahmen aus den britischen Shows an den Music Venue Trust gespendet würden, der Veranstaltungsorte und Künstler in Grossbritannien unterstützt.