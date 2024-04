Cole Brings Plenty: US-Darsteller stirbt mit nur 27 Jahren

Cole Brings Plenty war neben seinem Engagement beim «Yellowstone»–Ableger «1923» auch in der Serie «Into the Wild Frontier» zu sehen. Auch als Model war der Darsteller tätig. Sein Onkel Mo Brings Plenty (54) tritt indes in der Mutterserie «Yellowstone» an der Seite von Serienstar Kevin Costner (69) auf, und war bereits in 39 Folgen der Neo–Western–Serie zu sehen.