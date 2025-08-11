Colin Farrell erhält Golden Icon Award in Zürich

«Freue mich riesig darauf, durch die Strassen zu schlendern»

Der Trip zum ZFF wird Colin Farrells erster Besuch in Zürich. «Ich freue mich riesig darauf, durch die Strassen zu schlendern, guten Kaffee zu trinken und das Zürcher Leben kennenzulernen», erklär der Star in einem Statement. «Es ist sowohl grosszügig als auch bewegend, dass meine jahrelange Arbeit im Bereich Film von einem derart renommierten Festival gewürdigt wird, das das Kino aus allen Teilen der Welt feiert.»