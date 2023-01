Colin Farrell und Brendan Gleeson fallen für Critics Choice Awards aus

Die beiden Stars aus «The Banshees of Inisherin» sind bei den 28. Critics Choice Awards in Los Angeles nominiert - Farrell als bester Hauptdarsteller, Gleeson als bester Nebendarsteller. Das Werk von Martin McDonagh (52) könnte daneben den Preis als bester Film abräumen. Schon bei den Golden Globes war «The Banshees of Inisherin» kürzlich als «Bester Film - Musical oder Comedy» und für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Ausserdem ging der Preis für die beste Leistung eines Schauspielers in einem Film (Musical oder Comedy) an Hauptdarsteller Farrell. Gleeson war als bester Nebendarsteller nominiert, war jedoch Ke Huy Quan (51, «Everything Everywhere All at Once») unterlegen.