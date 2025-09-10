Colin Firth wird 65: Everbody's Darling mit späten Action-Ambitionen

Die britische Autorin Helen Fielding (67) war ein grosser Fan der TV–Adaption zu «Stolz und Vorurteil». Ihr Buch «Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück» basiert sehr lose auf dem Plot von «Stolz und Vorurteil». Eine der männlichen Hauptfiguren, Mark Darcy, entstand in Anlehnung an Jane Austens Mr. Darcy und wurde wie Colin Firth in der Rolle beschrieben. 2001 kam Bridget Jones' Geschichte dann ins Kino – mit Colin Firth als Mark Darcy, Renée Zellweger (56) als Bridget Jones und Hugh Grant als Daniel Cleaver. In allen der inzwischen drei Fortsetzungen schlüpfte Firth erneut in die Rolle – speziell im 2025 erschienenen «Bridget Jones – Verrückt nach ihm» in einer zwar kurzen, aber wunderschönen Szene.