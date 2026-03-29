Collien Fernandes bei «Caren Miosga»: Ulmens Anwalt kritisiert NDR

Collien Fernandes wirft ihrem Ex–Ehemann Christian Ulmen (50) unter anderem vor, mutmasslich über Jahre hinweg Fake–Profile in ihrem Namen betrieben und pornografische Inhalte verbreitet zu haben, die offenbar den Eindruck erwecken sollten, dass sie darauf zu sehen wäre. Während die Ermittlungsbehörden den Fall prüfen, nutzt Fernandes ihre mediale Plattform, um etwa auf die Lage bezüglich sexualisierter Deepfakes, Identitätsbetrug und gesetzliche Schutzlücken aufmerksam zu machen.