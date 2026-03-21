Collien Fernandes dankt für Unterstützung und kündigt Demo an

Kürzlich wurden schwere Vorwürfe von Collien Fernandes (44) gegen ihren ehemaligen Partner Christian Ulmen (50) bekannt. Die Moderatorin hat sich am Samstag in einem Beitrag auf Instagram für die Unterstützung bedankt, die sie erhalten hat. Ausserdem kündigt sie für den 22. März eine Demo an.
"Liebe Alle! Danke, danke, danke für diesen überwältigenden Support, der mir wirklich geholfen hat,
aus einem ganz tiefen Tal zu kommen«, schreibt Fernandes auf der Social–Media–Plattform. »Lasst uns laut sein und laut bleiben! Lasst uns Licht in das Dunkelfeld bringen!" Dazu veröffentlicht sie ein Bild, das ihre ausgestreckte Hand und den Blick auf die Sonne zeigt.
Demonstration in Berlin am Sonntag
«Sexuelle Gewalt, physische und psychische Gewalt sind weiter verbreitet, als man ahnen mag. Sie finden statt, in der Mitte unserer Gesellschaft», schreibt Fernandes weiter. «Es sind nicht nur die Anderen und die Täter sind oft nicht so, wie die Fiktion sie uns präsentiert: gruselig dreinblickende Bösewichte. Es sind die Männer in unserer Mitte. Die Netten, die Lustigen, die Sympathischen.»
Die Moderatorin kommt auf eine Dunkelfeldstudie des BKA zu sprechen, die sie bereits im Gespräch mit den «Tagesthemen» angeführt hat. Dort berichtete Fernandes: «Also ungefähr fünf Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt werden zur Anzeige gebracht. Bei digitaler Gewalt sind es 2,4 Prozent. Und alle Juristen und Juristinnen, mit denen ich gesprochen habe, berichten mir davon, dass die Anzeigen fallen gelassen werden, dass den Opfern nicht geholfen wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier etwas im System haben, das nicht funktioniert.» Auch hier erklärte sie bereits, es sei wichtig, «dass wir jetzt endlich ganz viel Licht in dieses grosse Dunkelfeld bringen». Deutschland sei «ein absolutes Täterparadies».
«Für eine neue Gesellschaft»
Auf Instagram schreibt Fernandes weiter, die Mauer des Schweigens einreissen zu wollen und dafür auf die Strasse zu gehen: «Für die rund 95 Prozent – die noch im Verborgenen liegen! Für einen besseren Schutz! Für ein grösseres Problembewusstsein! Für eine neue Gesellschaft, in der Täter in ihre Schranken gewiesen werden und in der Opfer sich trauen, aufzustehen!»
Daher soll am 22. März ab 16:00 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin eine Demo veranstaltet werden. «Für Solidarität, Gerechtigkeit und eine echte Veränderung in Form von klaren Gesetzen und echten Konsequenzen! Und gegen sexualisierte Gewalt!», berichtet Fernandes. Auf eine Anfrage der «Bild»–Zeitung habe die Moderatorin erklärt, nicht die Initiatorin der Demonstration zu sein. Diese würde allerdings wegen ihres «Falles» stattfinden.
In einem kürzlich veröffentlichten Bericht des «Spiegel» wurde geschrieben, dass Fernandes Ende 2025 in Spanien Anzeige gegen Ulmen erstattet habe. Das Gericht habe dem Artikel zufolge angeblich «sogenannte Vorermittlungen eingeleitet», ob eine Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt werde, sei aktuell offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.