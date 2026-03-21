Collien Fernandes dankt für Unterstützung und kündigt Demo an

Die Moderatorin kommt auf eine Dunkelfeldstudie des BKA zu sprechen, die sie bereits im Gespräch mit den «Tagesthemen» angeführt hat. Dort berichtete Fernandes: «Also ungefähr fünf Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt werden zur Anzeige gebracht. Bei digitaler Gewalt sind es 2,4 Prozent. Und alle Juristen und Juristinnen, mit denen ich gesprochen habe, berichten mir davon, dass die Anzeigen fallen gelassen werden, dass den Opfern nicht geholfen wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir hier etwas im System haben, das nicht funktioniert.» Auch hier erklärte sie bereits, es sei wichtig, «dass wir jetzt endlich ganz viel Licht in dieses grosse Dunkelfeld bringen». Deutschland sei «ein absolutes Täterparadies».