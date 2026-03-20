Collien Fernandes: Das ist seit den Vorwürfen gegen Ulmen passiert

Collien Fernandes meldet sich auf Instagram zu Wort

Fernandes hatte sich unterdessen kurz nach Veröffentlichung des «Spiegel»–Artikels auch auf ihrem Instagram–Profil zu dem Fall geäussert. Dort meldeten sich zahlreiche Prominente mit unterstützenden Worten in der Kommentarspalte. Von Jana Ina Zarrella heisst es: «Grossen Respekt für deinen Mut! Du hast meine volle Solidarität. Es tut mir unglaublich leid, dass du das erleben musstest.» Auch Jan Köppen sendete «Ganz viel Kraft», während Stefano Zarrella erklärte: «Ich bin wirklich sprachlos und schockiert, dass es so etwas gibt. Tut mir so unglaublich leid, dass du das durchgemacht hast! Grossen Respekt vor deinem Mut. Wünsche dir viel Kraft!!» Ursula Karven fügte hinzu: «Mir wird schlecht! Ich feiere Dich und stehe mit meiner ganzen Kraft hinter Dir.» Der Post von Collien Fernandes hat bis Freitagmittag bereits über 430.000 Likes und über 24.000 Kommentare.