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Sie soll Anzeige erstattet haben

Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen

Die Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen und hat offenbar Anzeige erstattet.

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Christian Ulmen und Collien Fernandes auf einem Event.
Christian Ulmen und Collien Fernandes auf einem Event. imago images/Eventpress

Collien Fernandes (44) hat beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca offenbar Strafanzeige gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen (50) eingereicht. Das berichtet der «Spiegel». Die Vorwürfe sind dem Bericht zufolge unter anderem Anmassung des Personenstands, öffentliche Beleidigung und Körperverletzung.

Was passiert sein soll

Wie es in dem Bericht heisst, wurden auf Plattformen wie LinkedIn Profile in ihrem Namen angelegt. Demnach gab sich jemand als die 44–Jährige aus. Zudem soll pornografisches Material verschickt worden sein, das mit Videos und Bildern offenbar bewusst den Eindruck vermitteln sollte, es handle sich bei den gezeigten Frauen um Fernandes.

Gegen Unbekannt habe sie im November 2024 wegen gefälschter Profile in Berlin Strafanzeige gestellt. Sie hatte demnach vermutet, dass Trolle dahinter steckten. Inzwischen glaubt sie, dass Christian Ulmen dafür verantwortlich sein könnte, heisst es im «Spiegel» weiter.

Fernandes habe Ende vergangenen Jahres in Spanien Anzeige gegen Ulmen erstattet. Aus der eingereichten Anzeige gehe hervor, dass sie seit etwa zehn Jahren Opfer eines «Identitätsdiebstahls über soziale Netzwerke» sei.

Ulmen äussert sich bislang nicht

Christian Ulmen selbst habe sich zu Fragen des «Spiegel», dem ein Entwurf dieser Anzeige vorliege, nicht geäussert. Das Gericht habe dem Bericht zufolge angeblich «sogenannte Vorermittlungen eingeleitet», ob eine Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt werde, sei aktuell offen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ulmen und Fernandes hatten 2011 geheiratet, im Jahr darauf kam die gemeinsame Tochter zur Welt. 2023 zog die Familie nach Spanien. Im September 2025 machten sie schliesslich ihre Trennung öffentlich.

Von SpotOn vor 14 Minuten
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