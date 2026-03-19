Collien Fernandes erhebt schwere Vorwürfe gegen Christian Ulmen

Was passiert sein soll

Wie es in dem Bericht heisst, wurden auf Plattformen wie LinkedIn Profile in ihrem Namen angelegt. Demnach gab sich jemand als die 44–Jährige aus. Zudem soll pornografisches Material verschickt worden sein, das mit Videos und Bildern offenbar bewusst den Eindruck vermitteln sollte, es handle sich bei den gezeigten Frauen um Fernandes.