Collien Fernandes: Erster Auftritt nach den Trennungs-News

Der Fokus lag aber sowieso auf ihrer Frisur: Seit Neuestem trägt Fernandes die Haare deutlich heller. Bereits seit Jahren sammle sie in einem Ordner auf ihrem Handy Haarfarben, so die 43–Jährige – zum Färben konnte sie sich aber nie durchringen. «Viele haben gesagt: ‹Das machst du eh nicht.› Also wenn man seit 2018 nur redet, macht man sich irgendwann unglaubwürdig. Da habe ich jetzt doch einige, die ich jahrelang damit genervt habe, überrascht.» Der neue Look sei «eine Schnapsidee, nur ohne Schnaps» gewesen, zu der sie sich spontan entschieden habe. «Ich muss mich noch dran gewöhnen, muss ich ehrlich sagen», gestand die Moderatorin.