Collien Fernandes: Gewaltiger Promi-Zuspruch auf Instagram

Am heutigen 19. März berichtete der «Spiegel», dass Collien Fernandes (44) beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca offenbar Strafanzeige gegen ihren Ex–Mann Christian Ulmen (50) eingereicht hat. Auf Instagram teilte Fernandes nach der Veröffentlichung des «Spiegel»–Berichts eine lange Botschaft, in der sie ihre Sichtweise darlegt. Für ihren Beitrag erhält die Moderatorin und Schauspielerin überwältigenden Zuspruch von deutschen Prominenten. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Motsi Mabuse, Ricarda Lang, Kevin Kühnert und Carolin Kebekus haben sich zu Wort gemeldet und ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht.