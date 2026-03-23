Collien Fernandes ist «überwältigt» von Solidaritäts-Demo

Am Tag zuvor hatte sie die Demo über Instagram angekündigt und ihre Follower mobilisiert: «Lasst uns laut sein und laut bleiben! Lasst uns Licht in das Dunkelfeld bringen!» Für die Solidarität zeigte sie sich jetzt tief dankbar: «Ich hatte Phasen, in denen ich keine Kraft mehr hatte. Doch nun stehen all diese Menschen an meiner Seite und wir kämpfen diesen Kampf gemeinsam. Das bedeutet mir wirklich unendlich viel! Jedem Einzelnen, der dort war, möchte ich sagen: Danke, danke, danke dafür!»