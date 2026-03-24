Collien Fernandes unterbricht «Traumschiff»-Dreh und reist nach Hause

Collien Ulmen–Fernandes hat die Dreharbeiten zur ZDF–Serie «Das Traumschiff» in Vietnam vorzeitig unterbrochen, um nach Deutschland zurückzukehren. Die Schauspielerin, die derzeit für zwei neue Episoden mit den Arbeitstiteln «Bangkok» und «Vietnam» vor der Kamera steht, wird nicht wie geplant mit dem restlichen Filmteam in Hongkong an Bord der «MS Amadea» gehen. Das bestätigte sie dem Portal «t–online».
Treffen mit Politikerinnen
Grund für die kurzzeitige Rückreise sind die aktuellen Ereignisse rund um die Vorwürfe der digitalen Gewalt gegen ihren Ex–Ehemann Christian Ulmen (50). In Deutschland plant Fernandes Treffen mit verschiedenen Politikerinnen, um über den aus ihrer Sicht mangelnden gesetzlichen Schutz bei digitaler Gewalt zu sprechen.
Hintergrund ist unter anderem eine angekündigte Gesetzesinitiative von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig, die das Erstellen und Verbreiten von pornografischen Deepfakes künftig mit bis zu zwei Jahren Haft bestrafen will. Die Schauspielerin möchte diesen politischen Prozess offenbar durch den persönlichen Austausch unterstützen, bevor sie im April wieder zum Set zurückkehrt. Mit welchen Politikerinnen sich Fernandes treffen will, ist nicht bekannt.
Am 26. März steht zudem eine Solidaritätskundgebung in Hamburg an. Möglicherweise könnte Collien Fernandes hier persönlich auftreten.
Collien Fernandes will wieder auf «Traumschiff» zurückkehren
Trotz der ungeplanten Abreise ist die Produktion der beliebten TV–Reihe nach aktuellen Informationen nicht gefährdet. Das ZDF teilte auf seiner Website mit, dass die Dreharbeiten für die neuen Folgen noch bis Mitte April 2026 andauern werden. Fernandes bestätigte gegenüber «t–online», dass sie in wenigen Tagen wieder zum Team stossen wird, um ihre Arbeit als Schiffsärztin fortzusetzen. Die Ausstrahlungstermine für die in Südostasien produzierten Folgen stehen derzeit noch nicht fest. Fernandes verkörpert seit 2021 die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.
Die Ermittlungen gegen Christian Ulmen laufen laut dem Bezirksgericht in Palma de Mallorca, wo Fernandes die Klage gegen ihren Ex–Ehemann stellte, indessen weiter.