Collien Fernandes unterbricht «Traumschiff»-Dreh und reist nach Hause

Collien Fernandes will wieder auf «Traumschiff» zurückkehren

Trotz der ungeplanten Abreise ist die Produktion der beliebten TV–Reihe nach aktuellen Informationen nicht gefährdet. Das ZDF teilte auf seiner Website mit, dass die Dreharbeiten für die neuen Folgen noch bis Mitte April 2026 andauern werden. Fernandes bestätigte gegenüber «t–online», dass sie in wenigen Tagen wieder zum Team stossen wird, um ihre Arbeit als Schiffsärztin fortzusetzen. Die Ausstrahlungstermine für die in Südostasien produzierten Folgen stehen derzeit noch nicht fest. Fernandes verkörpert seit 2021 die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.