Collien Ulmen-Fernandes: Ihre Tochter will in ihre Fussstapfen treten

Einen ersten Grundstein hat sich die Teenagerin schon gelegt. Im Schultheater habe sie ihre erste Hauptrolle erhalten, verriet die stolze Mutter noch. Wichtig sei aber, dass sie ihre Karriere nicht auf dem Namen ihrer Eltern aufbaue. «Ich möchte, dass sie sich das, was sie macht, selbst erarbeitet hat», betonte die frühere VIVA–Moderatorin. «Auch ich habe damals mit 15 angefangen und über eine Schulfreundin an meinem ersten Modenotions–Casting teilgenommen – damit hatten meine Eltern nichts zu tun.» Auch ihre Tochter solle sich selbst bewerben und zu Vorsprechen gehen. «Ich will auf keinen Fall, dass es heisst: ‹Die ist mit dem goldenen Löffel im Mund aufgewachsen, sie ist halt die Tochter von.›»