Colman Domingo wird zu Michael Jacksons Vater

Oscar–Nominierung für Obama–Film

Colman Domingo feierte bereits Erfolge mit seinen Auftritten in der Serie «Euphoria» sowie in den Filmen «Ma Rainey's Black Bottom» und «Zola». Im Rennen um einen Oscar ist der Schauspieler nun zum ersten Mal. Für die Rolle des Bürgerrechtlers Bayard Rustin (1912–1987) in dem von Barack (62) und Michelle Obama (60) produzierten Film «Rustin» tritt er in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» gegen Bradley Cooper («Maestro»), Paul Giamatti («The Holdovers»), Cillian Murphy («Oppenheimer») und Jeffrey Wright («American Fiction») an.