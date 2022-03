Comeback bei «Let's Dance»: Bastian Bielendorfer kann wieder mittanzen

Zuletzt erreichten die Fans von «Let's Dance» vornehmlich schlechte Meldungen vom Tanzparkett. Ob Promi, Profi oder Juror: In allen Lagern gab es Ausfälle wegen Corona zu beklagen. Nun zur Abwechslung eine freudige Nachricht: Komiker Bastian Bielendorfer (37), der zuletzt nicht wegen Corona, sondern einer herkömmlichen Erkältung nicht mittanzen konnte, wird bei der dritten regulären Ausgabe am 11. März (bei RTL ab 20:30 Uhr sowie via RTL+) wieder antreten können.