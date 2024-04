Comeback beim Coachella Festival: No Doubt singen mit Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo liebt No Doubt

Bei «Bathwater» bekamen Stefani und Co. prominente Unterstützung aus einer neuen Pop–Generation: Olivia Rodrigo (21) betrat die Bühne. Die mehrfache Grammy–Gewinnerin (u.a. als Best New Artist 2022) trug ein weisses Tanktop mit der Aufschrift «I Love ND». Sie sang im Wechsel mit Gwen Stefani, die in ihrer Karriere viele Türen für Frontfrauen im Pop öffnete.