Comeback des Hawaiihemds: Klassiker neu interpretiert

Zu Beginn der 1930er Jahre wurde der Begriff «Aloha-Shirt» durch den Wirtschaftswissenschaftler Ellery J. Chun, der die bunten Kurzarmhemden aus Kimono-Stoff etablierte, erstmals rechtlich geschützt. Durch Touristen und auf Hawaii stationierte Soldaten gewann das Kleidungsstück zunehmend an Bekanntheit, bis es in den 50er Jahren seinen ersten grossen Einzug in der Modewelt feierte. Nicht verwunderlich, dass auch Hollywood den Modetrend für sich entdeckte: 1961 trug Elvis Presley in «Blue Hawaii» ein rot-weisses Hawaiihemd - stilecht mit Blumenkette.