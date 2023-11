Comeback geplant: Spielen Girls Aloud auf dem Glastonbury Festival?

Girls Aloud waren 2002 aus der Castingshow «Popstars: The Rivals» hervorgegangen. In ihrem Heimatland feierte die Gruppe 20 Top–10–Hits in Folge, bevor sie sich 2013 nach einer letzten Tour durch das Vereinigte Königreich auflöste. Die Bandmitglieder starteten anschliessend Solokarrieren: Kimberley Walsh ist auch als TV–Moderatorin und Schauspielerin bekannt, Cheryl Cole machte weiter als Sängerin Karriere und gilt als Stilikone. Nadine Coyle und Nicola Roberts arbeiten ebenfalls weiter in der Musik– und TV–Branche. Sarah Harding war im September 2021 im Alter von nur 39 Jahren aufgrund einer Krebserkrankung gestorben.