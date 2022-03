Comeback nach dem Oscar: Joaquin Phoenix in «Come on, Come on»

US-Star Joaquin Phoenix (47, «Walk the Line») meldet sich nach seinem Oscar für die Titelrolle in der Comicverfilmung «Joker» (2019) mit «Come on, Come on» beim Kinopublikum zurück. Der Schwarz-Weiss-Film von Regisseur Mike Mills (56) ist eine Mischung aus Drama und Roadmovie und in so ziemlich allen Bereichen ein krasser Gegensatz zur grellen Geschichte über den gereizten, aufbrausenden Einzelgänger Arthur Fleck (Joker) in Gotham City.