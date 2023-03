Comeback nach fünf Jahren: Das ist Oscar-Gastgeber Jimmy Kimmel

Dem Running-Gag mit Matt Damon hat Jimmy Kimmel es unter anderem auch zu verdanken, dass seine Late-Night-Show in den USA populär geworden ist. Kimmel beendete «Jimmy Kimmel Live!» früher meistens mit dem Satz «Entschuldigung an Matt Damon, wir haben leider keine Zeit mehr». Damit implizierte er, dass der «Bourne»-Star hinter den Kulissen auf seinen Auftritt wartet, was jedoch nur erfunden war. Später, als Damon wirklich in der Sendung zu Gast war, gab es stets gefakete Komplikationen, wegen derer seine Auftritte unterbrochen wurden.