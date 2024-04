Comeback nach zehn Jahren: Petra Nadolny wieder bei «Unter uns»

Zehn Jahre ist es her, dass Petra Nadolny (64) das letzte Mal für «Unter uns» vor der Kamera stand. Jetzt kommt die Schauspielerin zu der RTL–Serie zurück, wie der Sender am Freitag (19. April) bekannt gab. Ab Folge 7370 am 14. Mai ist Nadolny wieder in der Daily–Soap zu sehen.