Comeback-Pläne von Céline Dion: Zuerst Olympia, dann Las Vegas?

Die kanadische Sängerin Céline Dion (56) könnte offenbar schon bald ein weit grösseres Comeback feiern als bislang gemunkelt wurde. Während noch immer nicht offiziell bestätigt wurde, dass der derzeit in Paris weilende Star bei der Eröffnung der dortigen Olympischen Sommerspiele auftritt, macht schon das nächste Comeback–Gerücht die Runde. So wollen mehrere US–Seiten in Erfahrung gebracht haben, dass die an dem Stiff–Person–Syndrom leidende Dion kurz vor einer Rückkehr nach Las Vegas steht.