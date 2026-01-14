Comeback-Tour vom Pech verfolgt: Unheilig sagen wieder Konzerte ab

Comeback vom Pech verfolgt

Die grosse Comeback–Tour «Wieder Zurück» von Unheilig steht unter keinem guten Stern. Die krankheitsbedingten Konzertabsagen in Oberhausen reihen sich ein in eine Serie unglücklicher Zwischenfälle seit dem Comeback nach fast zehn Jahren Funkstille der deutschen Band.



Bereits das erste Unheilig–Konzert wurde zum Drama. Im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig stürzte der Graf am 13. November 2025 kopfüber von der Bühne. Die Band hatte erst eine halbe Stunde gespielt. Nach dem Sturz herrschte minutenlange Stille, Rettungskräfte eilten herbei. Doch dann spielte der Graf tapfer weiter. Er verlor «ein paar kleine Stückchen Zähne» und musste ins Krankenhaus.