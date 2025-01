Comeback von Christine Neubauer: Mit 62 Jahren zu «Let's Dance»

Neubauer, die ihren Durchbruch Ende der 1980er Jahre mit der ARD–Serie «Löwengrube» feierte, blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Die gebürtige Münchnerin, Tochter eines Buchdruckerehepaares, absolvierte ihre Schauspielausbildung bei Ruth von Zerboni in der bayerischen Landeshauptstadt und am Lee Strasberg Theatre Institute in New York. Bekannt wurde sie einem breiten Publikum vor allem durch zahlreiche Fernsehfilme und –serien. In den letzten Jahren wurde es jedoch ein wenig ruhiger, erst im vergangenen Jahr wurden ihre Auftritte wieder häufiger. So übernahm sie im Kinofilm «Hundswut» die Hauptrolle an der Seite von Christian Tramitz (69) und war zudem in der Sketch–Comedyserie «Smeilingen – Ein Dorf wie Du und Ich» zu sehen.