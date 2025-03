Comeback von Oasis: Film zur Reunion-Tournee angekündigt

Nicht nur Fans mit Tickets können offenbar die Reunion–Tour von Oasis erleben. Wie «The Hollywood Reporter» berichtete, werde es einen Film zur Konzertreise von Liam (52) und Noel (57) Gallagher geben. Das habe Sony Music heute mitgeteilt. Dem Projekt nimmt sich demnach Steven Knight (65) als Produzent an, aus dessen Feder auch die Serie «Peaky Blinders» stammt. Regie sollen Dylan Southern und Will Lovelace führen, die als Duo bereits für die Musikdoku «Meet Me in the Bathroom» (2022) zusammenarbeiteten.