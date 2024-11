Comeback zum Fest: Kate lädt zum Gottesdienst in die Westminster Abbey

Es wird der vierte Weihnachtsgottesdienst der Prinzessin von Wales in der Westminster Abbey werden. Eine Aufzeichnung wird an Heiligabend im Vereinigten Königreich ausgestrahlt. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) initiierte die festliche Tradition im Jahr 2021, als sie die britischen Fernsehzuschauer mit einem Klavierspiel von «For Those Who Can't Be Here» überraschte.