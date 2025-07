Comedy-Legende Larry David kehrt ins TV zurück - mit den Obamas

Comedy–Legende Larry David (78) meldet sich rund ein Jahr nach dem Ende der Kult–Comedy «Lass es, Larry!» (im Original: «Curb Your Enthusiasm») mit einem neuen TV–Projekt zurück. Und dieses Mal schreibt er amerikanische Geschichte – im wahrsten Sinne des Wortes. Wie «Variety» berichtet, arbeitet David an einer sechsteiligen Sketch–Comedyserie über die US–amerikanische Geschichte. Und zwar in Zusammenarbeit mit Barack (63) und Michelle Obama (61).