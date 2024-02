Comedy-Show «NightWash» läuft ab März bei RTLzwei

Seit 2001 im Fernsehen

«NightWash» wurde 2001 erstmals ins Leben gerufen und findet in einem Kölner Waschsalon statt. Die Show hat inzwischen einen festen Platz in der deutschen Comedy–Welt. Das Format ist unter anderem mit dem Deutschen Comedypreis als «Beste Stand Up Show» ausgezeichnet worden. Namhafte Künstler wie Felix Lobrecht (35), Tahnee (31), Olaf Schubert (56), Luke Mockridge (34) oder Torsten Sträter (57) haben in der Show ihre Komiker–Karriere ins Rollen gebracht.