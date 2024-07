Coming-out: Ralf Schumacher zeigt sich erstmals mit seinem Partner

Ralf Schumacher (49) bekennt sich zu seiner Liebe: Der ehemalige deutsche Rennfahrer postet am Sonntagabend ein Foto, das ihn an der Seite eines Mannes zeigt. «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen,» schreibt er zu einem Bild, auf dem er vor malerischer Kulisse Arm in Arm mit seiner Liebe zu sehen ist.