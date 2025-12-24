Commissario Brunetti: Schauspieler Uwe Kockisch ist gestorben

Rollen in Filmen und Serien der ARD

Kockisch wurde 1944 in Cottbus geboren. Seine Schauspielausbildung absolvierte er an der Hochschule für Schauspielkunst «Ernst Busch» in Berlin. Er war unter anderem am Maxim–Gorki–Theater und an der Schaubühne tätig. Seit Anfang der 1970er–Jahren war der Schauspieler dann auch in Film und Fernsehen zu sehen und konnte nach der Wiedervereinigung an seine Karriere in der DDR anknüpfen.