Commonwealth Day: König Charles' eindringliche Botschaft an die Welt

Belastete Familie, voller Terminkalender

Der feierliche Anlass fällt in eine besonders angespannte Phase für das britische Königshaus. König Charles selbst wird weiterhin wegen einer nicht näher benannten Krebserkrankung behandelt. Gleichzeitig kämpft die Familie mit den Nachwirkungen der Affäre um Andrew Mountbatten–Windsor: Der im Februar verhaftete frühere Prinz und seine Exfrau Sarah Ferguson stehen wegen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unter Dauerbeschuss. Ihre gemeinsamen Töchter, Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), sollen laut einem Bericht vom 1. März nicht zum Pferderennen Royal Ascot im Juni eingeladen werden – ein deutliches Signal des Palastes.